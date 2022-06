Świetna odnowa mieszkania w bloku

Chociaż kochamy japoński styl to zmiana wystroju tego mieszkania wyszła mu zdecydowanie na dobre. Warto iść z duchem czasu i przeprowadzać transformację mieszkań czy domów. Nowo wybudowane obiekty wyglądają dobrze same w sobie. Sytuacja zmienia się z biegiem czasu, lata lecą a mury niszczeją, stają się nie modne i nieciekawe. Dziś przedstawimy Wam remont niewielkiego mieszkania w starodawnym, japońskim stylu. Projekt i wykonawstwo to zasługa koreańskiej firmy 横浜リノベーション. Efekt końcowy przypadnie Wam do gustu!