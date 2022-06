Dzisiaj będziemy mieli okazję wspólnie zwiedzić wyjątkowy dom, który zaprojektowali nasi architekci. Emanuje on niesamowitym stylem i elegancją, a co więcej posiada… Basen! Niejedna osoba pewnie marzyłaby o tym, by zamieszkać w tak niezwykłym miejscu. Cały obiekt zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz został zaprojektowany w taki sposób, by przez wiele lat prezentował się niezwykle świeżo. Gwarantuje to ponadczasowe połączenie bieli oraz naturalnego drewna, które jest prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Dodajcie jeszcze do tego dużą ilość nowoczesnych przeszkleń i macie prosty przepis na dom, w którym można się zakochać. Przekonajcie się o tym sami!