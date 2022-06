Ekskluzywny dom pełen blasku!

Wnętrze tego domu wygląda zachwycająco! Lśniąca, biała podłoga w połączeniu ze ścianami w tym samym kolorze to prawdziwy hit! Zwróćcie uwagę na to, jakie nietypowe meble wybrali nasi specjaliści do tego salonu. Konstrukcja dwóch czarnych krzeseł nawiązuje do słynnych krzeseł reżyserskich, przez co sprawiają one wrażenie, jakby zostały przywiezione prosto z planu filmowego. Designerski stolik kawowy idealnie się z nimi komponuje, dodając całej aranżacji nowoczesnego akcentu. Nie sposób nie zauważyć okazałego żyrandola, który sprawia, że ta przestrzeń emanuje luksusową aurą.