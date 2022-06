Niezwykła przemiana starego domu!

Tworząc nową aranżację domu nasi profesjonaliści zdecydowali się ograniczyć liczbę ścian działowych do minimum, co pozwoliło stworzyć wyjątkowo przestronne wnętrze. Pomiędzy poszczególnymi strefami można bez problemu się poruszać. Co więcej, takie rozwiązanie jest obecnie niezwykle modnym trendem, często wprowadzanym w nowoczesnym budownictwie. Widoczne na zdjęciu salon został wyposażony w duża, wygodną sofę, która niewątpliwie pozwala wypocząć. Zwróćcie uwagę również na podłogę w tej strefie. Ciekawy wzór kwiatów wprowadza pozytywną energię do tego miejsca!