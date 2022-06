Od czczej nudy do industrialnego szyku!

Największy pokój w mieszkaniu, przeznaczony na strefę dzienną, prezentował się niezwykle sztampowo i bez charakteru. Białe ściany i drewniany parkiet to kombinacja klasyczna, ale z pewnością nie jakoś szczególnie ciekawa. Pomieszczenie było duże i przestronne, z dostępem do okna, i miało ogromny potencjał. Pozostawiało architektom duże pole do popisu. Zanim zapoznamy się z efektem ich prac, obejrzyjmy jeszcze inne zdjęcie sprzed remontu.