Niesamowita przemiana kuchni

Dzisiejszy nasz artykuł nie będzie dotyczył metamorfozy całego budynku czy mieszkania, a tylko i wyłącznie jego części. Chcielibyśmy pokazać Wam jak wyglądał proces tworzenia i przebudowy cudownej, przytulnej kuchni. Tradycyjna, nieco ponura przestrzeń została przeistoczona w nieprawdopodobnie urocze, jasne oraz innowacyjne wnętrze, które zachwyca od samego progu. Mieszkanie znajduje się we włoskim mieście Werona, a jego metamorfozą zajęło się biuro architektoniczne, Moovdesign.

Kuchnia bez wątpienia jest sercem całego mieszkania. To w tym miejscu gromadzimy się wspólnie ze znajomymi, rodziną przygotowując pyszne przekąski, dania, plotkujemy, śmiejemy, bawimy. Ważne, aby to miejsce stanowiło spójną część z salonem, w którym to najczęściej przyjmujemy gości. W tym przypadku, przed przemianą wnętrza, było to niemożliwe. Zobaczcie co udało się zmienić, aby stworzyć przestronne, przytulne wnętrze!