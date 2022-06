Genialny pomysł na zmianę ruiny w skarb architektury!

To oczywiste, że istnieje pilna potrzeba odbudowania budynku, który zaczyna samoistnie znikać z powierzchni ziemi. Na wykończeniach ukazały się wyraźne ślady czasu, a dachowi potrzebne jest wzmocnienie. Jednak było w tej ruinie na tyle dużo potencjału, że zespół był w stanie go dostrzec i – owszem – wykorzystał go możliwie najlepiej!