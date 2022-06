10 dachów o wyjątkowych i oryginalnych kształtach

W hiszpańskiej miejscowości Becerril de la Sierra niedaleko Madrytu stoi niezwykle wyjątkowy dom. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest specyficzny dach. To, co go od tradycyjnego zadaszenia wyróżnia, jest fakt, iż zaczyna się on praktycznie przy samej ziemi, stromo wspinając się po ścianie domu, aby po jego drugiej stronie spotkać się z drugim płatem zadaszenia.. Asymetria ta daje wrażenie, że dom ten jest większy, szerszy, ale jego środek przesunął się ku krótszemu płatowi dachu. Zadaszenie to wykonano z wysokiej jakości naturalnego drewna, i dzięki swojemu wyjątkowemu kształtowi, jak i ciekawemu wykonaniu, świetnie wpisuje się w otaczającą dom naturę i staje się intrygującym elementem krajobrazu.