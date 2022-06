Nijakie mieszkanie i jego fantastyczna przemiana!

W salonie zmieniło się niemal wszystko- poza ścianami i podłogami. Białe ściany i drewniana podłoga to dobra, klasyczna kombinacja, stanowiąca doskonałe neutralne to dla bardziej wyszukanej aranżacji. Wnętrze tego pomieszczenia urządzono w stylu shabby chic- stylizowane na zabytkowe meble łączą się z nowoczesnymi elementami aranżacji, dając świeży i kobiecy efekt. Dominuje biel przełamana gdzieniegdzie pastelowymi dodatkami. Pokój zalewa naturalne światło, wpadające do środka przez lekkie, zwiewne zasłony.