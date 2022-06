Ekskluzywna willa w rustykalnym stylu!

Żaden nowoczesny dom nie wyglądał do tej pory tak dobrze! A to wszystko za sprawą naszego architekta Mariangel Coghlan. Każdy detal w tym domu został szczegółowo przeanalizowany, dzięki czemu możemy cieszyć nasze oczy wysmakowanymi akcentami od podłogi po sam sufit. Wnętrza zostały zaaranżowane tak, by prezentować się estetycznie, ciepło i przytulnie – wszystko po to, aby przyszli domownicy czuli się w nim wyjątkowo. Drewniane detale z dębu możemy podziwiać we wszystkich pomieszczeniach, co zapewnia im harmonię i rodzinną atmosferę.

Prześledźcie wszystkie zdjęcia tego niesłychanego projektu i poczujcie jego magię!