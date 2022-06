Kolorowa kuchnia – odrobina szaleństwa w domu!

Kolorowa kuchnia może się wydawać szaleństwem. Okazuje się jednak, że kolor w kuchni może być fantastycznym dodatkiem, odpowiedzialnym za oryginalność i pomysłowość kuchni. Niezależnie od stylu w jakim jest wykonana kuchnia, zawsze można dodać element koloru. Co więcej, gdy obawiamy się, że mocny kolor może nam się znudzić albo wyjść z mody, zawsze są rozwiązania, by stworzyć kolorową kuchnię, z klasycznymi stałymi elementami. Dzięki temu gdy kolor nam się znudzi możemy go prostymi sposobami zmienić. Mitem jest także stwierdzenie, że użycie kolorów w kuchni eleganckiej czy minimalistycznej jest niemożliwe. Wiele poniższych projektów zyskało na elegancji, dzięki dodaniu kolorowego akcentu. Istnieje kilka trendów dodawania koloru do kuchni. Niektóre aranżacje ubarwiają kuchnie poprzez zastosowanie kolorowych frontów szafek. Czasem kolor to ściana kuchni albo kafelki, albo dodatki – krzesła, stół.

Kuchnia to ważne miejsce w domu, to tu jemy, gotujemy i spotykamy się całą rodziną. Ważne by było to miejsce wygodne, ładne ale i ciepłe i przytulne. Poniższe aranżacje pokażą jak kolor może zmienić pomieszczenie dodając jej wigoru i blasku.