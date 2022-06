Przed i po: cudowna przemiana włoskiego mieszkania!

Dzisiejszym artykule chcielibyśmy przedstawić Wam kolorową metamorfozę niewielkiego domu w Mediolanie. Przemianie została poddana 130 metrowa powierzchnia mieszkalna, która całkowicie zmieniła swój charakter. Z szarej, nudnej przestrzeni, stała się wnętrzem kolorowym, radosnym oraz tętniącym życiem. Na co dzień mamy do czynienia z szarą, przygnębiającą rzeczywistością, problemy w pracy, z dziećmi, stała pogoń za pieniądzem wpływają negatywnie na nasze samopoczucie oraz nastrój. Dzięki wykorzystaniu soczystych, ciepłych kolorów we wnętrzu mieszkania oddalamy się od problemów, a także pozytywnie nastrajamy do życia.

Aranżacja mieszkania została zaprojektowana przez włoską pracownię architektoniczną Atelier delle Verdure i jest subtelnym połączeniem nowoczesności i minimalizmu. Projekt opracowany przez architektów miał przede wszystkim ukazać naturalne piękno różnych odcieni kolorów wykorzystanych w tej prywatnej przestrzeni. Kolor jest wszechobecny w naszym życiu, niebieskie niebo, zielone drzewa, różnobarwne kwiaty oraz wiele innych otaczających nas na co dzień rzeczy, więc dlaczego by nie wnieść odrobinę tego szaleństwa do domu? Zobaczcie jak wyglądała cała metamorfoza!