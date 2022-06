Czarny wystrój wnętrz- 5 dekoracyjnych mitów

Mówi się, że czerń pasuje do wszystkiego i że zawsze dobrze wygląda. W modzie jest to kolor wyszczuplający, do którego zawsze można coś dobrać, a który sam dominuje dodatki i akcesoria. Mała czarna to część garderoby, która przeszła do legendy i żadna kobieta nie wyobraża sobie bez niej swojej kolekcji ubrań. Pomimo tego, że tak często sięgamy po czerń, aby dodać sobie atrakcyjności, niezwykle rzadko używamy jej, aby upiększyć nasze wnętrza. Być może dlatego, że kolor czarny kojarzy się nam się z ciemnością i smutkiem, boimy się wprowadzać go do wystroju wnętrz, z obawy, iż sprawi, że wydadzą się one posępniejsze i bardziej ponure. Wszystko to zgadza się, gdy czerni używamy do przesady. Gdy jednak posiadamy wiedzę, jak się z nią w dekoracjach obchodzić i jak sprawić, że będzie jej dokładnie tyle, ile trzeba, wtedy możemy dzięki niej dodać pomieszczeniom atrakcyjny, elegancki i oryginalny charakter. Aby dodać odwagi i przekonać do koloru czarnego, zebraliśmy pomysły naszych Profesjonalistów na to, jak gustownie i z sukcesem inkorporować czerń do naszych wnętrz. Przykłady te obalają 5 mitów dotyczących czerni, które najczęściej powstrzymują nas przed jej wykorzystaniem w dekoracji.