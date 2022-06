Dom na wsi pełen niespodzianek!

Do budowy domu wykorzystano drewno, z którego stworzono podstawową konstrukcję, oraz beton, pokrywający ściany od zewnątrz i w środku. Materiały te ciekawie ze sobą kontrastują- drewno to surowiec tradycyjnie wykorzystywany do budowy domów na wsi, dodający im przytulności, a betonu z kolei używa się częściej w konstrukcjach nowoczesnych, o charakterze industrialnym. Połączenie to jednak jest niezwykle udano, o czym jeszcze bardziej przekonamy się w środku.