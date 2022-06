Sielski dom pośród zieleni!

Część z Was pewnie miała kiedyś okazję spędzić parę dni, bądź chociaż jedno popołudnie na wsi. Wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku niewątpliwie potrafi zregenerować siły i ukoić skołatane nerwy. Właściciele niezwykłego obiektu, który dzisiaj wspólnie zwiedzimy marzyli o tym, by na co dzień móc mieszkać w tak sielskim klimacie. Nasi architekci postanowili im to umożliwić! Dom, któremu przyjrzymy się z bliska zachwyca nie tylko swoją funkcjonalnością, ale również prostotą, która tworzy niezwykle przytulną aurę. Mamy nadzieję, że nasza dzisiejsza wycieczka będzie stanowić dla Was inspirację do stworzenia własnych czterech ścian! Gotowi? Zaczynamy!