Industrialne mieszkanie z przytulnym akcentem

Płynne przejście z salonu do kuchni to może być atut ale i wada. W tym wypadku, ze względu na wnękowe położenie aneksu kuchennego, jest to zdecydowany plus. Kuchnia, utrzymana w urbanistycznym stylu jest doskonale doświetlona światłem dziennym, które wpada przez spore okna. Niemała wyspa ułatwia pracę i powiększa ciąg roboczy. Może także być miejscem przeznaczonym do szybkiego spożywania posiłku. Stylowym rozwiązaniem jest multiplikacja loftowej lampy. Całość dopełniają przesuwne drzwi, które świetnie wpisują się w najnowsze trendy. Jeśli i Wam marzą się takie drzwi zajrzyjcie na stronę polskiego producenta. My polecamy firmę RENO SP Z.O.O.