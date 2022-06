Dziesięć domów marzeń – część 2

Tym, co najbardziej zachwyca w tej rezydencji, jest ogromny basen typu infinity, który zdaje się łączyć z błękitem nieba i wody morskiej. Ma on 70 m2 wielkości, a otoczony jest tarasem o powierzchni 200 m2. Woda w basenie jest podgrzewana, by zapewnić możliwość błogich kąpieli nawet w nieliczne chłodniejsze dni. Efekt to wręczy wymarzone miejsce na wypoczynek i relaks w promieniach śródziemnomorskiego słońca.