Przed i po: Od opuszczonej farmy po rustykalną chatę marzeń

Proces modernizacji i konserwacji tej części budynku na pewno nie należał do prostego i przyjemnego zadania. Czy domyślacie się już do czego służył ten budynek? To starodawny młyn, który w czasach swojej największej świetności był doskonałym źródłem utrzymania i pożywienia dla gospodarzy. Chwała hiszpańskim architektom, którzy podjęli się konserwacji tego obiektu, że nie wyburzyli budynku, a zamiast tego postawili gotowej, drewnianej budowli, która zapewne również odpowiednio by się prezentowała, jednak byłaby pozbawiona duszy i oryginalnych, wiekowych elementów konstrukcji. Przede wszystkim, aby doprowadzić ten budynek do prawidłowego stanu technicznego konieczne było wzmocnienie belek stropowych oraz usunięcie starego, przeciekającego dachu.