Elegancki projekt transformacji domku letniskowego!

Projekt, który dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić to dzieło tureckiej pracowni architektonicznej Pil Tasarim. Firma założona w 2009 roku oferuje nie tylko usługi architektoniczne, ale także architekturę krajobrazu, która już od jakiegoś czasu stała się niezbędnym elementem dekoracyjnym naszych domów. Coraz częściej chcąc stworzyć magiczny, kolorowy i czarujący ogród udajemy się do specjalisty, który od podstaw wykonuje nam projekt zagospodarowania zielonego obszaru wokół domu oraz każdego niepraktycznego kąta, z którym sami byśmy sobie nie poradzili.

Zdjęcia, które będziemy Wam prezentować przedstawiają prawdziwą ruderę w opłakanym stanie. Dziurawe ściany, obdrapane z tynków lub nieotynkowane to tylko namiastka rzeczy do poprawy. Dom jest bardzo skromnych rozmiarów, bowiem przeznaczony został na działkę letniskową. Nie wliczając obszarów zewnętrznych, czyli ogrodu, jego przestrzeń do zagospodarowania mieści się w niecałych dziesięciu metrach długości. Na dole znajduje się pokój dzienny, kuchnia oraz łazienka, natomiast na górze dwa pokoje oraz łazienka. Każdy pokój posiada wyjście na balkon. Jesteście ciekawi efektu końcowego?