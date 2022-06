Pomysł na eko wakacje!

Są tacy architekci, do których często wracamy. Pokazywanie ich kolejnych projektów na łamach naszego magazynu to prawdziwa przyjemność. Tak właśnie jest z biurem Ecospace España z Barcelony zajmującym się projektowaniem ekologicznym. Jak możecie pamiętać chociażby z naszego artykułu Zamieszkaj w zgodzie z naturą! ci eksperci tworzą gotowe projekty drewnianych domków, które można dowolnie modyfikować wedle naszych potrzeb. W dzisiejszym Katalogu Inspiracji pokażemy Wam coś nieco innego – to nie mały domek letniskowy lecz prawdziwa drewniana rezydencja!

Jeśli w Waszym codziennym życiu staracie się szanować środowisko naturalne, to wakacje w takim miejscu jak Holidayspace2 będą dla Was strzałem w dziesiątkę…