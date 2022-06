Stary dom powraca do żywych!

Zanim zobaczymy efekt pracy naszych profesjonalistów, zmieniamy nieco perspektywę i okazuje się, że stary dom nie był jedyną ofiarą nieubłaganego upływu czasu. Dużo gorzej zniosły go budynki gospodarcze, do których konstrukcji z pewnością przyłożono się mniej, co po latach wyszło na jaw. Dach pokryty dachówką całkowicie się zapadł. Kamienne mury też nie wyglądają najlepiej. Jak myślicie, wyburzono tę ruinę czy zobaczono w niej potencjał? Oczywiście to drugie!