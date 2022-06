Od ciemnej dziupli do poddasza z dziecięcych marzeń!

Jeśli mieszkamy w starym domy, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że istnieją w nim pomieszczenia, z których nie korzystamy. Zagracony strych czy komórka pod schodami mają ogromny potencjał, wystarczą tylko pomysł jak go wykorzystać oraz chęć działania! Dzisiaj mamy przyjemność zaprezentować Wam inspirujący projekt z Kervignac, małej miejscowości we francuskiej Bretanii. Firma budowlana BCM przemieniła nieużywany strych w piękne rustykalne pomieszczenie z przeznaczeniem na… pokój dziecięcy. Cała metamorfoza odbyła się pod dyktat tej funkcji, dzięki czemu efekt końcowy jest naprawdę wyjątkowy.

Zapraszamy na wirtualny spacer zwłaszcza młodych rodziców!