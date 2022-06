Ekologiczny dom na piątkę!

Domy ekologiczne to już nie tylko mody trend, ale wyraz przyszłościowego myślenia nie tylko o własnej sytuacji mieszkaniowej, ale także losie naszej planety. Naturalne, lokalnie produkowane materiały budowlane o charakterze energooszczędnym, czerpanie energii z naturalnych źródeł, design nastawiony na estetyczną spójność z krajobrazem- to tyko niektóre z cech charakteryzujących budownictwo ekologiczne. Jeżeli należycie do grona zwolenników tego typu domów, przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy projekt. Wykonany na zlecenie krakowskiej pracowni LK & Projekt łączy w sobie nowoczesny design z naturalnym wykończeniem oraz odnawialnymi źródłami energii. Obejrzyjcie ten innowacyjny projekt domu, który w przyszłości stanie się istotnym składnikiem architektonicznego krajobrazu województwa kujawsko-pomorskiego!