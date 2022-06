Przed i po: Stylowa przemiana mieszkania!

Łazienka widoczna powyżej, mimo jasnej kolorystyki, prezentuje się bardzo przygnębiająco i ponuro, można by rzec, że wnętrze, które powinno służyć nam do relaksu i wypoczynku to obskurna, paskudna rudera, która z elegancją i komfortem nie ma nic wspólnego. Pozbawiona wyobraźni, polotu i smaku prezentuje się bardzo zwyczajnie, monotonnie i co najważniejsze nieatrakcyjnie. Ogromnym minusem jest słabe oświetlenie. Łazienka to wnętrze, które powinno nam stwarzać odpowiednie warunki do codziennej toalety, makijażu itp. W tym przypadku gospodarze kompletnie zapomnieli o jej funkcjonalności.