Dom w sercu Prowansji

Ta niesamowita posiadłość umiejscowiona jest na terenie Prowansji w rejonie Alp Nadmorskich. Uroki tego niezwykłego miejsca zostały całkowicie poszanowane przez architektów tworzących ten dom. Dla DIDIER BECCHETTI ARCHITECTES bliskość natury to najważniejszy aspekt warunkujący całą konstrukcję i projekt. Budynek jest nowoczesny, funkcjonalny i elegancki a jego wnętrza zaaranżowane stylowo. Swoją bryłą nawiązuje do stylistyki śródziemnomorskiej. Ukłon w stronę ekologii to także ogromne przeszklenia, które wpuszczają duża ilość światła dziennego i nagrzewają budynek. To wszystko w myśl maksymalizacji energii świetlnej. Zobaczcie razem z nami jak wyjątkowe jest to miejsce stworzone w niewielkiej Francuskiej miejscowości ku czci natury i ekologii. Dajcie się zainspirować!