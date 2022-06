5 ekstremalnych przemian domów

Kupując dom zazwyczaj zastanawiamy się czy wyremontować go od podstaw czy zamiast tego nie postawić zupełnie nowego budynku. Najważniejszą kwestią w tym przypadku jest aspekt finansowy oraz wycenienie co w danej sytuacji nam się bardziej opłaca. W tym przypadku niezbędna jest pomoc architekta, który oceni czy budynek nadaje się do renowacji czy lepiej zburzyć obecny obiekt i postawić nową konstrukcję. My dziś chcielibyśmy pokazać Wam fantastyczne przemiany starych budynków w zupełnie nowe koncepty architektoniczne. Domy, które Wam prezentujemy to bardzo proste budowle o powszechnej architekturze. Nie wyróżniają się niczym specjalnym. Natomiast przemiany jakie dokonały się w ich przypadku są ogromne. Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że są to zupełnie inne obiekty, jednak im dłużej i bardziej wnikliwie się przyjrzymy tym więcej dostrzeżemy podobieństw. Przekonajcie się sami!