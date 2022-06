Dom z czerwonym akcentem!

Znajdujemy się właśnie we wnętrzu tego nietuzinkowego domu. Nasi specjaliści zaprojektowali niezwykle oryginalny obiekt, który charakteryzuje ciekawy akcent w postaci czerwonego koloru. Można go było zauważyć już na zewnątrz budynku, ponieważ część elewacji została nim pokryta. W widocznym na zdjęciu salonie ta barwa występuje w formie dużej sofy oraz zasłon skrywających duże przeszklenia. Nie ma wątpliwości co do tego, że ten odcień sprawia, ze cała przestrzeń wręcz emanuje dużą dawką pobudzającej do działania energii.