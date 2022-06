Fantastyczny dom nad brzegiem morza!

Równie dramatyczna, co okolica domu jest jego bryła. Architekci zdecydowali się na dom o futurystycznym charakterze, o nieregularnych kształtach, załamujących się liniach i geometrycznych otworach. Bryła budynku jest niezwykle dynamiczna, doskonale wpisując się z okoliczny krajobraz. Nawiązuje częściowo do ostrych skał i kamieni pokrywających brzeg na tym obszarze, ale także do wzburzonego, niebezpiecznego morza. Jak widać na tej fotografii, działka budowlana, poza powierzchnią skalistą, oferuje także miejsce na mnóstwo zieleni. Co za idylliczna lokalizacja!