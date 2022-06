Nowoczesna sypialnia

W odróżnienia od sypialni sfotografowanej powyżej, autor tego projektu nie naciska na czysty minimalizm w celu osiągnięcia nowoczesnego wyglądu. Jego pojęcie prostej nowoczesności sprowadza się do wprowadzenia do designu bazowych kształtów i podstawowych kolorów. Brak tu wszelkiego rodzaju wzornictwa, projektant postawił na gładkie materiały i płynne linie. Jedynym wielokolorowym elementem jest dywanik na podłodze, ale jednak także on nawiązuje bezpośrednio do biurka i jego brązowo-białej kolorystyki. Ta sypialnia jest pomieszczeniem przemyślanym, funkcjonalnym i wygodnym.