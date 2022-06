Jak wybrać odpowiedni materiał na panele ścienne?

Z wykończaniem wnętrz jest jak ze wszystkim – co jakiś czas moda na pewne rozwiązania najzwyczajniej w świecie wraca. Tak jest właśnie z boazerią ścienną, która właśnie przeżywa swój renesans i wraca w zupełnie nowej odsłonie. I dobrze, bo przecież drewno to materiał, który sprawdza się zawsze. Deska na ścianie to bezpretensjonalny i ciepły akcent we wnętrzu. Ten naturalny materiał jest całkowicie ekologiczny a ponadto dobrze wypływa na mikroklimat wnętrza. Jest absolutnie zgodny z najnowszymi trendami wnętrzarskimi. Pamiętajcie jednak, że taki materiał nie należy do najtańszych i wymaga częstej specjalistycznej konserwacji.