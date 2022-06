Dziesięć domów marzeń – część 1

Willa ta jest dokładnie przemyślanym połączeniem drewna, betonu i szkła, a wszystko to w kolorach otaczającej ją przyrody, przywołując harmonię między tym co ludzkie, a tym, co naturalne. Liczne wielkopowierzchniowe drzwi i okna ze szkła zapewniają dostęp naturalnego światła i napływ świeżego powietrza. Brak wewnętrznych ścian działowych i drzwi sprawia, że wnętrze domu jest jedną potężną, wielofunkcyjną przestrzenią, która oddycha. Rozległy taras z basenem i bezpośrednim wejściem do ogrodu zapewnia idealne miejsce dla mieszkańców do relaksu, rozrywki i korzystania z dobrodziejstw natury.