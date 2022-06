Jak kupić nieruchomość za granicą?

A może to i to? Kupując dom dla nas lub planując użytkować go przez część roku kierujmy się własnym gustem i potrzebami. Do takiej nieruchomości żywić będziemy więcej uczuć i będziemy chcieli czuć się tutaj prawdziwie u siebie . Inaczej ma się sprawa z budynkami bądź lokalami, które traktujemy wyłącznie jako inwestycje i planujemy przeznaczyć je na wynajem. Wtedy bardzo ważne będą kwestie czysto praktyczne, lokalizacja, odległość od plaży, od centrum miasta… Możemy wynajmować naszą nieruchomość cały rok, co jest formalnie znacznie prostsze i ułatwia nam załatwianie spraw z najemcami bez pośredników, bądź udostępniać ją na krótkie okresy czasu, by samemu móc ją użytkować przez kilka tygodni czy miesięcy. Pierwsze rozwiązanie będzie tyczyć się raczej mieszkań w dużych miastach, a drugie lokali lub domów w miejscowościach wypoczynkowych. Jeśli zdecydujemy się na to drugie, musimy pamiętać, że nie w każdym państwie panuje doskonała pogoda przez cały rok. Nasza nieruchomość może czasami stać pusta, co oczywiście naraża nas na straty.