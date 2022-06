Dom dla miłośników minimalizmu!

Jeżeli jesteście miłośnikami dobrego jedzenia, wiecie jak ważne miejsce w domu odgrywa kuchnia. To tutaj możecie przygotowywać posiłki dla swoich najbliższych, uczyć dzieci jak piec pierwsze w ich życiu ciasto, czy przyjmować przyjaciół do wspólnego gotowania. Nasi projektanci postarali się, aby kuchnia była równie okazała jak i fasada domu. Ogromna przestrzeń wypełniona została białą, błyszczącą zabudową kuchenną, która pięknie odbija światło i jest łatwa w pielęgnacji. Równolegle do niej ustawiona została wyspa kuchenna, w której zabudowie znalazły się dodatkowe szafki. Domownicy zapragnęli, by połączyć ich kuchnię wraz z jadalnią, dlatego też przedłużenie wyspy stanowi duży stół z nowoczesnymi krzesłami. To świetny pomysł, szczególnie by umożliwić osobie, która gotuje, współuczestniczenie w rozmowach, które toczą się przy jadalnianym stole!