Nowoczesny dom skąpany w złocie!

Jeżeli szukacie domu, który ma się wyróżniać nie tylko w najbliższej okolicy, ale i całym mieście, ten z pewnością sprosta Waszym oczekiwaniom! Nasi specjaliści zaprojektowali dom o nieregularnej, interesującej formie, ale nie to, jest jego największą zaletą. Złoty dach, pięknie odbijający promienie słoneczne, jest nie tylko hitem, ale i świetnym pomysłem na to, by nadać projektowi nowoczesnego i ekskluzywnego charakteru! Dach składa się z kwadratowych dachówek, co tylko dodaje mu oryginalności. Zwróćcie jednak uwagę, że dzięki minimalistycznej, kanciastej formie i wyważonym gabarytom całość prezentuje się z klasą i harmonią! Dodatkowym atutem tego projektu są dwa oddzielne wejścia – jedno prywatne, do domu i drugie, do biura – dzięki temu domownicy unikną zapraszania klientów do prywatnych pomieszczeń, zachowując sto procent profesjonalizmu!