Dajcie swojej kuchni nową świeżość!

Wasza lodówka może spełniać nie tylko funkcję przechowywania żywności i chronienia jej przed zepsuciem. Może być ona również świetnym elementem do komunikowania się z pozostałymi domownikami. Napiszcie na kolorowych karteczkach co tylko przyjdzie Wam do głowy, a osoba sięgająca do lodówki na pewno to przeczyta. To rozwiązanie sprawia, że cała kuchnia zyskuje nieco koloru. Oprócz tęczowych kartek zakupcie parę oryginalnych magnesów. Dodadzą one charakteru całej przestrzeni!

Szukacie innych pomysłów na aranżację swojej kuchni? Sprawdźcie tutaj:

Kuchnia otwarta na salon