Sypialnie przed i po: 3 metamorfozy z marzeń!

Zaczynając od łóżka i zagłówka, pokój przeszedł niesamowitą metamorfozę. Już nie ma miejsca na styl barokowy, a meble są o wiele bardziej nowoczesne i przyjemne. Drewniany zagłówek zastąpiono zagłówkiem skórzanym, który doskonale współgra ze stolikiem nocnym i lampką.

Ponadto, ściany pomalowano na biało, dzięki czemu sypialnia rozjaśniała. Ten projekt zawdzięczamy zespołowi Germano de Castro Pinheiro z Portugalii.

Mamy nadzieję, że te metamorfozy Was zainspirowały i przekonały, że do zmiany wnętrza sypialni nie potrzeba drastycznych remontów trwających tygodnie. Czasami wystarczy pomalować ściany i otworzyć okna, a efekt będzie spektakularny. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej przykładów na to, że stare mieszkanie nie musi źle wyglądać, zapraszam do Katalogu: Stare mieszkanie odzyskuje dawną świetność!