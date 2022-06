Domowa oaza za betonowym murem!

Jeśli macie małe dzieci, to ten Katalog Inspiracji z pewnością przypadnie Wam do gustu! Aby pokazać dom młodego małżeństwa z dwójką pociech, przeniesiemy się aż do Korei Południowej. Chociaż odległość pomiędzy nami a obrzeżami Seulu może być spora, tak chęć zapewnienia najmłodszym bezpieczeństwa i optymalnych warunków do rozwoju nie zna granic, nie różni się w zależności od szerokości geograficznej. O dzieciach architekci z Hangul House pomyśleli podczas projektowania bryły budynku oraz podczas aranżacji wnętrz. Chociaż urosną szybciej, niż się obejrzymy, to nie wpłynie to na wygodę użytkowania przestrzeni.

Myślicie, że z małymi dziećmi nie da się mieszkać stylowo? Nic bardziej mylnego!