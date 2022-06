Nowoczesny styl z indywidualnym charakterem!

W takim stylu podejmuje się gości. Jak wyglądają pomieszczenia przeznaczone tylko do użytku mieszkańców? Aby się tego dowiedzieć, kierujemy się na górę po białych schodach zabiegowych ze stopniami z jasnych desek. Do palety bieli, szarości i drewna dołącza zdecydowana czerń balustrad i drzwi. Mamy do czynienia z przestrzenią wypełnioną naturalnym światłem, a jednocześnie pełną charakteru. Zawsze ciekawią nas nietypowe łączenia materiałów. Tutaj możemy dostrzec drewno w aż trzech odcieniach: naturalnym, jasnym w przypadku stopni i zwieńczenia balustrady, szarym – panele podłogi oraz czarnym – drzwi. A wszystko doskonale do siebie pasuje!