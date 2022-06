Czarujący dom w rustykalnym stylu

Poza wciągającą historią oraz ciekawymi postaciami, bajki przenoszą nas także do świata wyjątkowej architektury. Warto przypomnieć sobie chociażby zbudowany ze słodyczy domek Baby Jagi czy wspaniałe pałace księżniczek z bajek Disneya. Architekci, nierzadko zainspirowani dziecięcymi opowieściami, przenoszą nasze marzenia z kartek książek do rzeczywistości. Do takiego właśnie bajkowego domu zabierzemy Was dzisiaj. Zarówno jego fantazyjna fasada, jak i urocze, klimatyczne wnętrza zabiorą Was w architektoniczną podróż do innego świata. Zapraszamy!