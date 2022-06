Zamieszkaj w nowoczesnym pałacu

Czasami podczas spacerów mijamy domy, które sprawiają, że przystajemy z zachwytem i staramy się przebić wzrokiem przez ogrodzenie czy żywopłot, aby zobaczyć, jak wyglądają z bliska. Nie ma oczywiście mowy o tym, aby zajrzeć do ich wnętrz i przekonać się, czy i w środku prezentują się równie pięknie. Na szczęście z homify, nawet bez konieczności wychodzenia z domu, możecie udać się do najpiękniejszych domów z całego świata i podziwiać je nie tylko z zewnątrz, ale i w środku.

Do jednego z takich, wspaniałej i okazałej willi w samym centrum miasta, zabierzemy Was dzisiaj. W tej posiadłości z pewnością można by kręcić niejedną ekranizację powieści Jane Austen czy Henry Jamesa- klasyczny budynek z eleganckim i stylowym wnętrzem zachwyca! Przekonajcie się sami!