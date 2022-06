Murale – nowy sposób na dekoracje ścian wewnątrz domu!

Trzeba zastanowić się najpierw nad rodzajem sztuki jaką chcemy mieć na ścianie. Czy to będzie abstrakcja, fresk, geometria lub odwzorowanie rzeczywistości? Od tego należy zacząć, gdy przechodzimy do szukania artysty – wykonawcy. Nie musi to być malarz z Francji – jak wskazuje powyższy przykład ;) Warto popytać wśród lokalnej społeczności lub dać szansę na zaprezentowanie swoich możliwości utalentowanemu znajomemu. Jeśli nie mamy takich kontaktów poszukajmy kogoś w Internecie. Zorientujmy się jakie ma portfolio i czy pasuje ono do naszych wyobrażeń i oczekiwań. Możemy poprosić o przygotowanie kilku propozycji grafik na małym formacie, by mieć lepszy pogląd na to co znajdzie się finalnie na ścianie.