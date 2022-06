Zastrzyk młodości dla staromodnego mieszkania!

Mieszkania w zabytkowych kamienicach są niezwykle czarujące. Choć nie można odmówić im uroku, nie zawsze idzie to w parze z nowoczesnością. Zazwyczaj należące do przedstawicieli starszych generacji, mieszkania te nie odpowiadają współczesnemu stylowi aranżacji wnętrz. Staromodny układ pomieszczeń, antyczne meble, wyblakłe kolory ścian to tylko nieliczne z mankamentów, z którymi borykają się właściciele takich właśnie wnętrz.

Dziś pokażemy Wam projekt remontu mieszkania w starej kamienicy- zmieniło się tu wiele, nie tylko pod wglądem stylu aranżacji, ale przede wszystkim strukturalnie. Wyburzono niektóre ze ścian, powiększając pomieszczenia i poprawiając komfort mieszkania. Obejrzyjcie zdjęcia sprzed remontu i po nim!