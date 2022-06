Jak pomysłowo zagospodarować 86 metrów kwadratowych?

Charakterystyczny dla krajów Dalekiego Wschodu projekt, gdzie działki budowlane są niewielkie, a domy na nich wznoszone wąskie i wysokie, stanowi ciekawe źródło inspiracji dla planujących budowę w Polsce. Sześcienna bryła o lekko skośnym dachu jest kompaktowa, idealnie mieszcząc się na niewielkim skrawku ziemi przeznaczony pod budowę. Fasadę pokrywa czarna deska elewacyjna, co nawiązuje do ekologicznego trendu w architekturze, tak popularnego w tym regionie. Relatywnie duże okna, a także umieszczony w suficie świetlik, gwarantują stały dostęp naturalnego światła do wnętrz.