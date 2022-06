Jak wyburzyć ściany wewnętrzne w domu?

Rozbiórka wbrew pozorom nie jest łatwa i odbywa się inaczej, niż ścian murowanych. To ze względu na ich nietypowe wypełnienie i warstwy. Najpierw zrywa się warstwę tynku wraz z trzciną, a następnie usuwa się druty mocujące i odrywa dranice. W przypadku tynku na trzcinie, kierunek usuwania go powinien być prostopadły do przebiegu łodyg. Trzeba to robić pasami na całej wysokości pomieszczenia. Umożliwi to zwijanie trzciny wraz z tynkiem, odrywanym (kielnią lub szpachelką) od desek. Jeśli tynk nakładany był na dranice, za pomocą dłuta odrywa się je od deskowania i usuwa wraz z tynkiem. Odsłonięte deski można teraz oderwać od ramiaków przy pomocy łapki ciesielskiej, usunąć wypełnienie ścian i rozmontować ramy.