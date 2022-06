Perfekcyjna górska chata

​Nikt nie wyobraża sobie prawdziwej górskiej chaty bez kominka, w którym wieczorami trzaska wesoło ogień. Kominek nie tylko wprowadza charakterystyczny klimat, oświetlając pomieszczenie intensywnym pomarańczowym blaskiem, ale także spełnia czysto praktyczną rolę, produkując ciepło, ogrzewające nas w chłodne zimowe wieczory. Tradycyjne przyścienne kominki odchodzą powoli do lamusa, a ich miejsce zajmują fantazyjne kominki podwieszane. Ten na fotografii przywodzi na myśl ognisko, wokół którego zbierały się tradycyjne plemiona. W nowoczesnej wersji tej historii, kominek taki idealnie nadaje się do tego, aby otoczyć go wygodnymi fotelami, poduchami i siedziskami. Jest on całkowicie bezpieczny, gdyż dwumetrowy komin z lekkością można opuścić lub ponieść, umożliwiając zamknięcie lub otwarcie miejsca, gdzie płonie ogień. Tak urządzony salon idealnie nadaje się na spędzanie w nim wieczorów w gronie przyjaciół, przy dobrym winie, ciekawej konwersacji i prószącym na zewnątrz śniegu.