Wszystko, co musisz wiedzieć o instalacji sufitu podwieszanego

Sufit podwieszony z pewnością może zmienić wygląd salonu, kuchni czy innego pokoju, przyciągnąć wzroki i skupić na sobie uwagę. Regularny, tradycyjny sufi to rzecz oczywista – nie zwracamy na niego uwagi i przechodzimy pod nim obojętnie. Co innego kiedy mamy do czynienia z sufitem podwieszonym! Stanowi on niebanalny akcent który przykuje uwagę gości. Dodatkowo jest bardzo praktyczny – ukryje kable, wentylatory cz źródła światła.

Niepopularne aczkolwiek coraz bardziej na czasie jest traktowanie sufitu jako piątej ściany w pokoju. Kiedy myślicie o malowaniu wnętrza czy dekorowaniu i urządzaniu ścian nie przegapcie sufitu! Tak naprawdę on, tak samo jak i ściany, może przybrać dowolny kolor, jaki sobie zażyczycie, wystarczy pomalować go odpowiednią farbą. Sztuką jest jednak odpowiednio skomponować go z barwą ścian, a także tak wykończyć, by nie wpływał niekorzystnie na optyczny odbiór pomieszczenia. Aranżując go, mamy bowiem wpływ na kształtowanie proporcji pomieszczenia. Nie wierzycie? Więcej informacji przeczytacie tutaj: Niecodzienne pomysły na sufit!

Podobnie jak na ścianach, na sufitach można tworzyć ciekawe tekstury pokrywając go tkaniną, tynkiem strukturalnym lub tapetą. Ale sufit podwieszany to pójście o krok dalej. Oprócz oszałamiającego wyglądu pomieszczanie jaki dzięki niemu stworzycie, zamaskujecie niedociągnięcia budowlane a nawet możecie zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. Jesteście gotowi, aby stworzyć Wasz własny podwieszany sufit? Nie ma na co czekać – zaczynajmy!