Dom, w którym minimalizm jest górą!

Niejednokrotnie w życiu przekonujemy się, że proste rozwiązania są zazwyczaj najlepsze. Przynoszą wymierne rezultaty i nie wymagają dużego nakładu środków i czasu. To samo tyczy się architektury- minimalistyczne rozwiązania zyskują sobie coraz szersze grono zwolenników, którzy doceniają ich ponadczasowy, elegancki charakter, a także funkcjonalność oraz wygodę z nimi związaną.

Dziś zaprezentujemy Wam dom, w którym króluje minimalizm. Zarówno jego bryła, jak i wnętrza nawiązują do tej stylistyki, ukazując, że jest to wybór doskonały, na miarę XXI wieku. Nie tylko prostota rozwiązań, ale przede wszystkim ich praktyczny aspekt sprawią, że sami zastanowicie się nad wprowadzeniem minimalizmu do swoich planów budowlanych.