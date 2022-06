Radykalna renowacja starego mieszkania w bloku!

Posiadając wspaniałe mieszkanie na ostatnim piętrze bloku w samym centrum miasta należy się bez wątpienia do grona prawdziwych szczęśliwców! Właściciele tego lokum nie doceniali przez długi czas swojego szczęścia i pozostawili je zaniedbanym i opuszczonym. Mieszkanie, które wcześniej zdawało się by niezamieszkane, przeszło jednak niesamowitą metamorfozą, dzięki grupie utalentowanych architektów i projektantów wnętrz. Na powierzchni 100 metrów kwadratowych, włączając w to wspaniały taras na dachu, powstał apartament typu penthouse- wygodny, przestronny i nowoczesny. Zobaczcie sami!