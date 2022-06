6 rzeczy, których zawsze zapominasz posprzątać w kuchni

Jedną z podstawowych zasad, która powinna panować generalnie w kuchni – to zachowanie czystości. Dzięki temu zawsze będzie sprawiać wrażenie przejrzystej i przestronnej. Jeśli nie panuje w niej bałagan, ale mamy dużo sprzętu ustawionego na blacie, to i tak będzie się wydawać nieco zagracona. Na to, co możemy pochować, powinniśmy znaleźć miejsce w szafkach, a blaty i cała kuchnia będzie prezentować się przestronniej. Oczywiście nie zwiększy to znacznie przestrzeni, ale ogólnie stworzy bardziej lekką, przejrzystą atmosferę.