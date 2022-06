10 ogrodzeń z niespodzianką

Najbardziej tradycyjny przykład płotu, który nadaje rustykalny wyraz całemu ogrodowi. Jeśli chcemy pochwalić się naszym wspaniale zadbanym ogrodem, to możemy go we właśnie taki sposób wyeksponować! Jest to uniwersalny rodzaj ogrodzenia, które pasuje do wiejskiej zagrody, jak również do zabudowy miejskiej. Wyglądają swojsko i naturalnie. Niestety będziemy musieli pamiętać o ich lakierowaniu i konserwacji, aby mogły służyć nam wiele lat.